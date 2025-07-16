Поволжская академия спорта получит поддержку для детей-сирот через Минспорта России

Фото: Динар Фатыхов

Минспорта России передало подведомственным федеральным государственным бюджетным и автономным учреждениям, включая Поволжский государственный университет физической культуры, спорта и туризма (Казань), полномочия по исполнению публичных обязательств перед физлицами в денежной форме, а именно по соцобеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в таких учреждениях, говорится в приказе ведомства.

Решение принято в соответствии с правилами осуществления федеральными учреждениями полномочий федерального органа власти по исполнению публичных обязательств.

Теперь это учреждение сможет самостоятельно осуществлять выплаты, используя бюджетные ассигнования, выделенные на эти цели. Исполнение обязательств будет происходить в рамках средств, предусмотренных федеральным бюджетом.

Учреждения обязаны вести учет операций и предоставлять отчетность в соответствии с действующим законодательством. Они также могут запрашивать дополнительные средства, если это необходимо для выполнения своих обязанностей.



Анастасия Фартыгина