Rutube запустил динамическую систему монетизации каналов

Фото: Артем Дергунов

Rutube объявил о переходе на новый алгоритм монетизации, при котором размер выплат блогерам будет напрямую зависеть от суммы, которую рекламодатель готов заплатить за показ ролика. По словам представителя сервиса, динамическая система позволит авторам увеличить доходы сверх текущего максимума в 2,5 млн руб. в месяц, передает РБК.

За первые семь месяцев 2025 года общая сумма выплат создателям контента превысит 1,2 млрд руб. Для обеспечения прозрачности Rutube усиливает проверку оригинальности видеороликов и следит за честностью статистики, чтобы исключить искусственные накрутки просмотров.

Авторы смогут подключить монетизацию после накопления на канале 5 тыс. просмотров, при условии регистрации в качестве самозанятых, ИП или юрлиц и соблюдения правил платформы по уникальности контента.

Артем Гафаров