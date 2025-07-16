В Ирландии зафиксировано резкое снижение интереса к чтению среди подростков

Согласно результатам, 22% опрошенных не читают книг дома детям младше четырех лет

Фото: Динар Фатыхов

В Ирландии каждый четвертый ребенок младше четырех лет не получает регулярного чтения вслух. Такие данные опубликовала организация Children’s Books Ireland в исследовании, проведенном в декабре 2024 года. В нем участвовали родители детей до 18 лет, каждый родитель отвечал отдельно по каждому ребенку.

Согласно результатам, 22% опрошенных не читают книг дома детям младше четырех лет. Эксперты подчеркивают, что чтение с раннего возраста влияет на развитие ребенка, включая будущие успехи в чтении и математике. Раннее взаимодействие с книгами также связано с более высоким уровнем академических достижений в возрасте от восьми до одиннадцати лет. Среднее количество книг, принадлежащих ребенку, в 2024 году составило 20. Это на треть меньше, чем в 2023 году, когда у детей в среднем было 30 книг. Больше всего книг у детей в возрасте от пяти до двенадцати лет: в среднем 25. У девочек количество книг выше, чем у мальчиков: 22 против 18 соответственно.

Доля детей, не читающих для удовольствия, выросла. В возрастной группе от пяти до двенадцати лет таких всего 5%. Но среди подростков этот показатель резко увеличивается. В целом по всем возрастным категориям 19% мальчиков не читают для удовольствия. Среди девочек таких 12%. Эксперты указывают, что эта разница характерна не только для Ирландии, но и наблюдается в международной практике.

Исследование показывает, что с возрастом интерес к чтению падает. Особенно это заметно у подростков. По мнению специалистов, дети все чаще выбирают смартфоны и другие интернет-активности вместо книг. В то же время наличие собственных книг напрямую связано с интересом к чтению, частотой чтения и уровнем навыков, превышающих возрастную норму.

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Екатерина Петрова