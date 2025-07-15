Google заключил рекордное соглашение на $3 млрд по покупке гидроэнергии в США

Google объявил о крупнейшем в истории корпоративном соглашении в сфере гидроэнергетики, инвестировав $3 млрд в покупку чистой электроэнергии у Brookfield Asset Management. По условиям сделки компания получит энергию от двух гидроэлектростанций в Пенсильвании на протяжении двадцати лет. Соглашение предусматривает модернизацию и переоформление лицензий этих объектов, чтобы гарантировать стабильные поставки в региональную сеть PJM, обслуживающую 13 штатов США.

Наряду с этим Google анонсировал планы инвестировать $25 млрд в строительство и расширение дата‑центров в Пенсильвании и соседних штатах в ближайшие два года. Такое решение отражает стремительный рост спроса на электроэнергию со стороны облачных сервисов и систем искусственного интеллекта, который уже привел к рекордным показателям потребления электроэнергии в США.

Обсуждение сделки прошло в ходе саммита по искусственному интеллекту в Питтсбурге, где присутствовал президент США Дональд Трамп и руководство Google. На этом же форуме ожидается объявление еще порядка $70 млрд инвестиций в сферу ИИ и энергетики, что демонстрирует синергию между технологиями и устойчивой энергетикой.

Среди задач Google также — использование искусственного интеллекта для ускорения подключения новых объектов к электросетям. Компания планирует внедрить алгоритмы оптимизации работы сети вместе с оператором PJM Interconnection, чтобы снизить время и затраты на интеграцию возобновляемых источников энергии.

Помимо гидроэнергетики, Google активно ищет новые пути для покупки «зеленой» энергии, в том числе заключая соглашения по геотермальным и ядерным проектам. Это часть стратегии компании по достижению круглосуточного и круглогодичного обеспечения дата‑центров углеродно нейтральной энергией к 2030 году.

Соглашение с Brookfield Asset Management также открывает возможность дальнейшего расширения: Google зарезервировал опцион на покупку до 3 ГВт гидроэнергии в других штатах Среднего Атлантического и Среднего Запада США, что поможет компании гибко реагировать на рост потребностей своих вычислительных мощностей.

Артем Гафаров