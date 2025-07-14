Выплаты безработным в Татарстане выросли на 27,5% во II квартале 2025 года
В 2024 году и начале 2025 года наблюдалось существенное сокращение фактически выплаченных сумм. По сравнению с первым кварталом 2024 года, в первом квартале 2025 года общероссийские выплаты упали почти на 24%, а в Татарстане — на 25,8%. Это снижение соответствовало общему тренду уменьшения числа безработных.
Однако во втором квартале 2025 года произошел заметный отскок. По России выплаты выросли на 5,3% по сравнению с предыдущим кварталом. В Татарстане рост оказался намного значительнее — на 27,5%, достигнув 97,3 миллиона рублей. Это указывает на то, что после периода сокращения, ситуация с выплатами стабилизируется и даже показывает рост в Татарстане.
|Период
|Российская Федерация
|Изм. к пред. кв.
|Изм. к тому же кв. пред. года
|Республика Татарстан
|Изм. к пред. кв.
|Изм. к тому же кв. пред. года
|2023 год
|Q1
|10 570 698,85
|—
|—
|144 463,82
|—
|—
|Q2
|10 052 300
|-4,90%
|—
|142 786,22
|-1,16%
|—
|Q3
|10 336 696,38
|+2,83%
|—
|141 625,56
|-0,81%
|—
|Q4
|99 047 98
|-4,18%
|—
|138 411,2
|-2,27%
|—
|2024 год
|Q1
|8 866 763,48
|-10,48%
|-16,12%
|102 988,5
|-25,59%
|-28,71%
|Q2
|8 466 931,85
|-4,41%
|-15,77%
|100 974,34
|-1,96%
|-29,28%
|Q3
|8 578 168,66
|+1,31%
|-17,01%
|94 404,06
|-6,51%
|-33,35%
|Q4
|7 238 592,28
|-15,61%
|-26,92%
|91 030,23
|-3,61%
|-34,24%
|2025 год
|Q1
|6 743 537,09
|-6,84%
|-23,95%
|76 361,25
|-16,11%
|-25,86%
|Q2
|7 100 856,1
|+5,29%
|-16,01%
|97 377,43
|+27,53%
|-3,56%
Этот рост выплат в Татарстане происходит на фоне беспрецедентно низкого уровня безработицы в России. Уровень безработицы в стране достиг исторического минимума в 2,2% к концу июня 2025 года. Ранее, в октябре 2024 года, показатель уже обновлял исторический минимум, составив 2,3%. Такое сокращение числа безработных логично влечет за собой уменьшение общих объемов выплат.
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