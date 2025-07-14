Выплаты безработным в Татарстане выросли на 27,5% во II квартале 2025 года

Фото: Артем Дергунов

В 2024 году и начале 2025 года наблюдалось существенное сокращение фактически выплаченных сумм. По сравнению с первым кварталом 2024 года, в первом квартале 2025 года общероссийские выплаты упали почти на 24%, а в Татарстане — на 25,8%. Это снижение соответствовало общему тренду уменьшения числа безработных.

Однако во втором квартале 2025 года произошел заметный отскок. По России выплаты выросли на 5,3% по сравнению с предыдущим кварталом. В Татарстане рост оказался намного значительнее — на 27,5%, достигнув 97,3 миллиона рублей. Это указывает на то, что после периода сокращения, ситуация с выплатами стабилизируется и даже показывает рост в Татарстане.

Период Российская Федерация Изм. к пред. кв. Изм. к тому же кв. пред. года Республика Татарстан Изм. к пред. кв. Изм. к тому же кв. пред. года 2023 год Q1 10 570 698,85 — — 144 463,82 — — Q2 10 052 300 -4,90% — 142 786,22 -1,16% — Q3 10 336 696,38 +2,83% — 141 625,56 -0,81% — Q4 99 047 98 -4,18% — 138 411,2 -2,27% — 2024 год Q1 8 866 763,48 -10,48% -16,12% 102 988,5 -25,59% -28,71% Q2 8 466 931,85 -4,41% -15,77% 100 974,34 -1,96% -29,28% Q3 8 578 168,66 +1,31% -17,01% 94 404,06 -6,51% -33,35% Q4 7 238 592,28 -15,61% -26,92% 91 030,23 -3,61% -34,24% 2025 год Q1 6 743 537,09 -6,84% -23,95% 76 361,25 -16,11% -25,86% Q2 7 100 856,1 +5,29% -16,01% 97 377,43 +27,53% -3,56%

Этот рост выплат в Татарстане происходит на фоне беспрецедентно низкого уровня безработицы в России. Уровень безработицы в стране достиг исторического минимума в 2,2% к концу июня 2025 года. Ранее, в октябре 2024 года, показатель уже обновлял исторический минимум, составив 2,3%. Такое сокращение числа безработных логично влечет за собой уменьшение общих объемов выплат.

Артем Гафаров