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Выплаты безработным в Татарстане выросли на 27,5% во II квартале 2025 года

12:40, 14.07.2025
Выплаты безработным в Татарстане выросли на 27,5% во II квартале 2025 года
Фото: Артем Дергунов

В 2024 году и начале 2025 года наблюдалось существенное сокращение фактически выплаченных сумм. По сравнению с первым кварталом 2024 года, в первом квартале 2025 года общероссийские выплаты упали почти на 24%, а в Татарстане — на 25,8%. Это снижение соответствовало общему тренду уменьшения числа безработных.

Однако во втором квартале 2025 года произошел заметный отскок. По России выплаты выросли на 5,3% по сравнению с предыдущим кварталом. В Татарстане рост оказался намного значительнее — на 27,5%, достигнув 97,3 миллиона рублей. Это указывает на то, что после периода сокращения, ситуация с выплатами стабилизируется и даже показывает рост в Татарстане.

ПериодРоссийская ФедерацияИзм. к пред. кв.Изм. к тому же кв. пред. годаРеспублика ТатарстанИзм. к пред. кв.Изм. к тому же кв. пред. года
2023 год
Q110 570 698,85144 463,82
Q210 052 300-4,90%142 786,22-1,16%
Q310 336 696,38+2,83%141 625,56-0,81%
Q499 047 98-4,18%138 411,2-2,27%
2024 год
Q18 866 763,48-10,48%-16,12%102 988,5-25,59%-28,71%
Q28 466 931,85-4,41%-15,77%100 974,34-1,96%-29,28%
Q38 578 168,66+1,31%-17,01%94 404,06-6,51%-33,35%
Q47 238 592,28-15,61%-26,92%91 030,23-3,61%-34,24%
2025 год
Q16 743 537,09-6,84%-23,95%76 361,25-16,11%-25,86%
Q27 100 856,1+5,29%-16,01%97 377,43+27,53%-3,56%

Этот рост выплат в Татарстане происходит на фоне беспрецедентно низкого уровня безработицы в России. Уровень безработицы в стране достиг исторического минимума в 2,2% к концу июня 2025 года. Ранее, в октябре 2024 года, показатель уже обновлял исторический минимум, составив 2,3%. Такое сокращение числа безработных логично влечет за собой уменьшение общих объемов выплат.

Артем Гафаров

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