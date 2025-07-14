Kazan Digital Week сделает ставку на международное сотрудничество в сфере транспорта

На предстоящем форуме, посвященном интеллектуальным транспортным системам, организаторы намерены сосредоточиться на обеспечении независимости от иностранных технологий и развитии отечественных инноваций.

— Технологическое лидерство становится ключевым, — подчеркнул Рифкат Минниханов.



В прошлом году 28% стендов принадлежали компаниям из Татарстана, а 72% — из других регионов. В этом году на выставке представлены компании из Исламской Республики Иран, которые составляют 4% всех экспозиций. Статистика также показывает высокий интерес к форуму: 83% участников находят новых клиентов и партнеров.

— Мы работаем над тем, чтобы привлечь больше посетителей, — заявил президент Академии наук республики. — За два-три месяца до форума начали рассылку каталогов выставочных экспозиций, что помогло увеличить количество заинтересованных участников.

Напомним, что Kazan Digital Week готовится принять более 20 тыс. участников в 2025 году. Мероприятие, которое возглавляет министр цифрового развития России Максут Шадаев, станет ключевой площадкой для обсуждения цифровой трансформации экономики России.

Анастасия Фартыгина