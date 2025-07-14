Выручка испанского книжного рынка в 2024 году превысила €3 млрд впервые с пандемии

Продажи на внутреннем рынке выросли на 6,3% по сравнению с 2023 годом

Фото: Динар Фатыхов

Объем продаж на испанском книжном рынке в 2024 году впервые с начала пандемии превысил €3 млрд и составил €3,037 млрд. Об этом сообщила Федерация союзов издателей Испании. Продажи на внутреннем рынке выросли на 6,3% по сравнению с 2023 годом. С учетом инфляции в 2,8% реальный рост составил 3,4%. Рост сохраняется уже 11-й год подряд. С 2014 года общий прирост составил 39,2%, или €855,54 млн. Однако в сопоставимых ценах рынок все еще не восстановился до уровня 2008 года, когда объем продаж составлял те же €3 млрд. С учетом инфляции эта сумма эквивалентна примерно €4,05 млрд в 2024 году. Таким образом, текущий уровень продаж на 25% ниже допандемийного в реальных значениях. Если скорректировать 39,2% прироста с 2014 года с учетом инфляции, реальный рост за десятилетие составит около 8,7%.

Объем продаж в 2024 году вырос благодаря увеличению числа проданных книг. Всего было реализовано 194,5 млн экземпляров, что на 5,6% больше, чем в 2023 году. Средняя цена книги составила €14,69 — на €0,03 больше, чем годом ранее. В реальном выражении цена снизилась на 2,5%, что свидетельствует о том, что издатели взяли инфляционные издержки на себя.

Наибольший рост показали аудиокниги. Продажи увеличились на 40% и достигли €165,5 млн. Это выше, чем за предыдущие три года вместе. Количество цифровых загрузок выросло на 23,9% и достигло 18,4 млн единиц. Средняя цена цифровой книги составила €9, что на 7,3% меньше, чем в 2023 году. В 2024 году в Испании вышло 87 542 новых названия. Из них 59 758 — печатные книги, 27 784 — цифровые. Число электронных изданий выросло на 8,7%, печатных — на 0,4%. Средний тираж уменьшился на 1,9% и составил 3 517 экземпляров на название.

Екатерина Петрова / realnoevremya.ru

Почти все сегменты рынка показали рост. Продажи художественной литературы для взрослых выросли на 14%, до €709,3 млн. Детская и подростковая литература увеличилась на 10,9% и достигла €551,5 млн. Современные романы принесли наибольшую выручку в сегменте художественной литературы — €348 млн. Нехудожественная литература показала рост на 7% до €909,3 млн. Комиксы выросли на 5% и достигли €70,2 млн.

Основными каналами продаж остались независимые и сетевые книжные магазины. Через них прошло 58,2% всей выручки. Независимые магазины заработали €1,101 млн, что на 8% больше, чем в 2023 году. Сети продали книг на €559,21 млн — рост составил 2,2%.

Экспорт книг из Испании составил €381,1 млн, увеличившись на 1,2% по сравнению с предыдущим годом. Лидером среди экспортных регионов осталась Латинская Америка с €191,4 млн. Далее следует Европейский союз — €130,6 млн. На уровне отдельных стран первое место заняла Мексика с объемом в €63,6 млн. Франция оказалась на втором месте — €62,4 млн. Положительное сальдо внешней торговли составило €273,4 млн. Объем импорта достиг €107,63 млн. Основную часть экспорта составила детская и подростковая литература — 18,9%, на втором месте — художественная литература для взрослых с 17%.

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Екатерина Петрова