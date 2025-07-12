Глава РФС Дюков поблагодарил Татарстан за организацию Суперкубка

Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков поблагодарил раиса Татарстана за организацию Суперкубка России. «Краснодар " и ЦСКА разыграли в Казани первый титул сезона.

— Мы стали свидетелями отличного матча. Команды показали классный футбол, хотя это только старт сезона. Было много борьбы, отличные скорости, зрелищный поединок. Благодарен раису Татарстана Рустаму Минниханову за отличную организацию матча. Здесь умеют проводить большие спортивные мероприятия. Матч за Суперкубок ещё раз это доказал, — передает слова Дюкова корреспондент «Реального времени».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Чемпионом Суперкубка России по футболу в 2025 году стал ЦСКА, победив с минимальным счетом «Краснодар» — 1:0.

Зульфат Шафигуллин