Минниханов и Магомедов обсудили развитие судебной системы и региональное взаимодействие

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел рабочую встречу с председателем Шестого кассационного суда общей юрисдикции Магомедом Магомедовым. Мероприятие состоялось в Доме Правительства республики.

В ходе встречи стороны обсудили ряд актуальных рабочих вопросов, касающихся развития судебной системы, а также укрепления взаимодействия на региональном уровне. Были затронуты аспекты совершенствования правосудия и повышения его доступности для граждан.

Визит Магомедова в Казань начался накануне. В рамках рабочей поездки председатель Шестого кассационного суда посетил Верховный Суд Татарстана. Там он ознакомился с инфраструктурой суда, осмотрев здание и музей истории, а также подробно изучил работу отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам.



Позднее, в ходе совещания, Магомедов представил статистические показатели рассмотрения кассационных жалоб, поданных на судебные решения, вынесенные судами Татарстана.

Рената Валеева