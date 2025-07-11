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В Казани начался ремонт улицы Товарищеской по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»

16:03, 11.07.2025
В Казани начался ремонт улицы Товарищеской по нацпроекту «Инфраструктура для жизни»
Фото: предоставлено пресс-службой Минтранса Татарстана

В Казани стартовали работы по ремонту улицы Товарищеской на участке от улицы Амирхана Еники до улицы Достоевского в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность ремонтируемого участка составляет 0,2 км, ширина — две полосы, сообщили в пресс-службе.

На данный момент дорожники выполнили демонтаж люков смотровых колодцев, фрезерование асфальтобетонного покрытия и устройство выравнивающего слоя.

Для обеспечения безопасности дорожного движения планируется установить пять дорожных знаков, нанести дорожную разметку и установить 200 метров пешеходных ограждений.

Подрядчиком выступает ООО «Автодорстрой».

В Московском районе Казани завершены масштабные работы по ремонту улицы Декабристов.

Рената Валеева

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