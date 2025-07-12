Сегодня в Татарстане ожидается гроза и до +31 градуса
Локально возможен град
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Днем местами кратковременный дождь, гроза, локально возможен град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Ветер северо-восточный 4—9 м/с, днем местами порывы до 14 м/с, при грозе кратковременные усиления до 15—20 м/с. Утром температура составит порядка +20 градусов и выше. Днем в Татарстане ожидается от +26 до +31 градуса, в Казани — от +29 до +31 градуса.
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