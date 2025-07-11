За прошедшие сутки потушили 31 пожар в 16 регионах

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За прошедшие сутки в России ликвидировали 31 лесной пожар на территории 16 регионов. В стране продолжаются работы по тушению 52 действующих лесных пожаров в 13 субъектах России.

Для борьбы с огнем мобилизованы значительные силы и средства. В тушении задействовано 1985 человек личного состава, 306 единиц наземной техники, а также 19 воздушных судов, непосредственно участвующих в операциях по ликвидации возгораний. Кроме того, на авиационном мониторинге лесопопожарной обстановки находятся 79 воздушных судов.

Особое внимание уделяется регионам со сложной лесопожарной обстановкой. Для помощи Забайкальскому краю и Бурятии в стабилизации ситуации дополнительно привлечены 290 работников Федеральной Авиалесоохраны и специализированных учреждений по охране лесов из других регионов.

Серьезность текущей ситуации с лесными пожарами подчеркивается введенными на различных территориях режимами:

Режим ЧС действует в 3 регионах страны.

Особый противопожарный режим введен в 52 субъектах.

Пожароопасный сезон объявлен на территории 87 регионов.



Анастасия Фартыгина