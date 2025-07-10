Глава ФРС рассказал, как и до какого уровня будет сокращаться баланс Центробанка США

Глава Федеральной резервной системы США Кристофер Уоллер заявил, что баланс Центробанка может сократиться до примерно $5,8 трлн. Сейчас активы ФРС составляют около $6,7 трлн, из которых примерно половина — банковские резервы. По мнению Уоллера, резервы должны оставаться на уровне около $2,7 трлн, чтобы обеспечить достаточную ликвидность банковской системы и поддерживать стабильность финансовых рынков.

В последние годы баланс ФРС существенно вырос, достигнув пика около $9 трлн в период пандемии, когда регулятор расширял свои активы для поддержки экономики. Сейчас, в рамках нормализации денежно-кредитной политики, Центробанк постепенно сокращает портфель казначейских и ипотечных облигаций. Уоллер отметил, что ключевой задачей является не только снижение объема активов, но и изменение их структуры в пользу более краткосрочных инструментов, что повысит гибкость управления ликвидностью.

Такой подход, по словам главы ФРС, поможет снизить риски на финансовых рынках и сохранить баланс между поддержкой экономики и контролем инфляции. В то же время Уоллер подчеркнул важность сохранения соотношения резервов к ВВП на уровне не ниже 8%, что позволит избежать стрессов в банковской системе и поддержать кредитование.