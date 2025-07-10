Samsung представила новые складные Galaxy Z Fold 7, Z Flip 7, Flip 7 FE и Watch 8 на Unpacked в Нью‑Йорке

На сцене Galaxy Unpacked в Бруклине Samsung анонсировала четыре ключевых устройства: флагманский Galaxy Z Fold 7, компактный Z Flip 7, более доступную версию Flip 7 FE и новую линейку часов Galaxy Watch 8. Все новинки поступят в продажу с 25 июля, предварительные заказы уже открыты.

Galaxy Z Fold 7 стал самым тонким и легким складным смартфоном бренда: толщина корпуса при сложенном экране составляет 8,9 мм, а при разложенном — 4,2мм. Внешний дисплей вырос до 6,5 дюйма, внутренний — до 8 дюймов, при этом основной сенсор камеры получил разрешение 200МП. Цена модели стартует от $1 999.

Galaxy Z Flip 7 обзавелся увеличенным наружным экраном 4,1дюйма и основным 6,9‑дюймовым дисплеем, 50 МП камерой и батареей с повышенной ёмкостью, что позволяет добиться до 31часа воспроизведения видео. Стоимость Flip7 — $1 099, а версия Flip 7 FE с 6,7‑дюймовым дисплеем доступна от $899.

Новые Galaxy Watch 8 включают базовую и классическую версии, а также Ultra‑модель: часы получили функцию отслеживания оксидативного стресса и предустановленного голосового помощника Google Gemini для быстрого голосового поиска и управления устройством. Программные и аппаратные обновления призваны улучшить мониторинг здоровья и удобство управления смартфоном без рук.

Артем Гафаров