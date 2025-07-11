Сегодня в Татарстане ожидается гроза и до +34 градусов
Локально возможен град
Сегодня в Татарстане будет переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, локально град. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.
Утром в отдельных районах туман. Ветер северный 4—9 м/с, местами порывы до 12 м/с, при грозе кратковременные усиления до 16—21 м/с. Утром температура составит порядка +21 градуса и выше. Днем в Татарстане ожидается от +29 до +34 градусов, в Казани — от +31 до +33 градусов.
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