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Технологии

DeepSeek запретили в Германии из-за опасений утечки данных в Китай

16:06, 30.06.2025

Китайское ИИ-приложение DeepSeek исчезнет из магазинов Apple и Google

DeepSeek запретили в Германии из-за опасений утечки данных в Китай
Фото: Solen Feyissa on Unsplash

Китайское ИИ-приложение DeepSeek исчезнет из магазинов Apple и Google в Германии по требованию комиссара по защите данных. Ведомство Мейке Камп считает, что сервис «незаконно передает» пользовательские данные в Китай и не обеспечивает уровень защиты, соответствующий стандартам ЕС.

Официальные запросы уже направлены в Apple и Google. Компания DeepSeek не прокомментировала ситуацию. Ранее аналогичные меры приняли Италия, Нидерланды и Бельгия, опасаясь утечки данных и связей компании с китайскими военными структурами.

В январе DeepSeek заявила о создании ИИ, сопоставимого с американскими аналогами, но с тех пор столкнулась с растущим недоверием в Европе и США.

Артем Гафаров

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