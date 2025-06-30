DeepSeek запретили в Германии из-за опасений утечки данных в Китай

Китайское ИИ-приложение DeepSeek исчезнет из магазинов Apple и Google

Китайское ИИ-приложение DeepSeek исчезнет из магазинов Apple и Google в Германии по требованию комиссара по защите данных. Ведомство Мейке Камп считает, что сервис «незаконно передает» пользовательские данные в Китай и не обеспечивает уровень защиты, соответствующий стандартам ЕС.

Официальные запросы уже направлены в Apple и Google. Компания DeepSeek не прокомментировала ситуацию. Ранее аналогичные меры приняли Италия, Нидерланды и Бельгия, опасаясь утечки данных и связей компании с китайскими военными структурами.

В январе DeepSeek заявила о создании ИИ, сопоставимого с американскими аналогами, но с тех пор столкнулась с растущим недоверием в Европе и США.

Артем Гафаров