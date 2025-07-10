Фон дер Ляйен рассказала, что Евросоюз выделил почти €165 млрд Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз уже предоставил Украине помощь на сумму почти €165 млрд. Об этом она сообщила на конференции доноров Украины в Риме, пишет «Парламентская газета».

— ЕС уже предоставил Украине помощь практически на 165 миллиардов евро, — отметила глава Еврокомиссии.

По оценкам фон дер Ляйен, в текущем году Брюссель покроет 84% потребностей Киева. Также глава ЕК указала, что Евросоюз «плотно возьмет Украину на свое обеспечение».

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в Брюсселе обсуждается возможность предоставления Киеву помощи на €100 млрд. По его информации, ЕС намерен включить выделение этих средств в проект следующего бюджетного плана.

Вчера Словакия на уровне послов стран Европейского союза в очередной раз заблокировала принятие 18-го пакета санкций сообщества против России.



Рената Валеева