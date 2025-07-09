Путин освободил Богданова от должностей замглавы МИД и спецпредставителя по Ближнему Востоку

Президент России Владимир Путин освободил Михаила Богданова от должности заместителя министра иностранных дел России и от обязанностей специального представителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки. Соответствующие указы главы государства опубликованы на официальном портале правовых актов.

— Освободить Богданова Михаила Леонидовича от должности заместителя министра иностранных дел Российской Федерации... Освободить Богданова Михаила Леонидовича от обязанностей специального представителя президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, — говорится в документах.

Указы вступили в силу со дня их подписания. Причины такого решения в документах не уточняются.

Михаил Богданов занимал должность заместителя главы МИД РФ с 2011 года. Обязанности спецпредставителя президента по Ближнему Востоку и странам Африки были возложены на него в 2017 году.

Рената Валеева