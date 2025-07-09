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Суд Сеула выдал ордер на повторный арест экс-президента Юн Сок Ёля

21:09, 09.07.2025
Суд Сеула выдал ордер на повторный арест экс-президента Юн Сок Ёля
Фото: взято с сайта wikimedia.org/Президентский офис в Йонсане

Центральный окружной суд Сеула выдал ордер на повторный арест бывшего президента Республики Кореи Юн Сок Ёля. Решение принято в рамках расследования дела о событиях 3 декабря 2024 года, когда экс-глава государства ввел в стране военное положение, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Yonhap.

Юн Сок Ёль подозревается в совершении пяти правонарушений. По данным следствия, одним из ключевых обвинений является нарушение прав членов кабинета министров: бывший президент провел совещание лишь с частью из них непосредственно перед объявлением военного положения. Кроме того, следствие полагает, что Юн Сок Ёль мог подделывать документы, чтобы придать своему решению о введении военного положения видимость легитимности. Сам бывший президент и его защита на суде полностью отвергли все предъявленные обвинения.

скриншот из видео «National flag: South Korea - Южная Корея» с канала «VideoEffect»

Это уже не первая попытка ареста Юн Сок Ёля. Впервые он был арестован 15 января 2025 года, еще занимая пост президента. Однако в марте того же года он был освобожден после того, как суд удовлетворил его ходатайство об отмене ареста.

Напомним, 3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль ввел военное положение в стране под предлогом якобы возникшей угрозы со стороны Северной Кореи. В тот же день был ограничен проход депутатов к зданию парламента. Несмотря на это, законодательному органу удалось оперативно собраться и отменить установленный президентом режим. Официальное обвинение в организации мятежа было предъявлено Юн Сок Ёлю 26 января 2025 года.

Рената Валеева

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