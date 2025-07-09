Суд Сеула выдал ордер на повторный арест экс-президента Юн Сок Ёля

Центральный окружной суд Сеула выдал ордер на повторный арест бывшего президента Республики Кореи Юн Сок Ёля. Решение принято в рамках расследования дела о событиях 3 декабря 2024 года, когда экс-глава государства ввел в стране военное положение, сообщают «Ведомости» со ссылкой на Yonhap.

Юн Сок Ёль подозревается в совершении пяти правонарушений. По данным следствия, одним из ключевых обвинений является нарушение прав членов кабинета министров: бывший президент провел совещание лишь с частью из них непосредственно перед объявлением военного положения. Кроме того, следствие полагает, что Юн Сок Ёль мог подделывать документы, чтобы придать своему решению о введении военного положения видимость легитимности. Сам бывший президент и его защита на суде полностью отвергли все предъявленные обвинения.

Это уже не первая попытка ареста Юн Сок Ёля. Впервые он был арестован 15 января 2025 года, еще занимая пост президента. Однако в марте того же года он был освобожден после того, как суд удовлетворил его ходатайство об отмене ареста.

Напомним, 3 декабря 2024 года Юн Сок Ёль ввел военное положение в стране под предлогом якобы возникшей угрозы со стороны Северной Кореи. В тот же день был ограничен проход депутатов к зданию парламента. Несмотря на это, законодательному органу удалось оперативно собраться и отменить установленный президентом режим. Официальное обвинение в организации мятежа было предъявлено Юн Сок Ёлю 26 января 2025 года.

Рената Валеева