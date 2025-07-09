Apple назначила Сабиха Хана операционным директором

Apple 8 июля официально объявила о назначении Сабиха Хана на должность операционного директора (COO). Он сменит Джеффа Уильямса и приступит к новым обязанностям позднее в июле, став ключевым звеном в управлении операциями технологического гиганта. Джефф Уильямс при этом останется в штате до конца года, продолжив курировать отдел дизайна и подразделение Apple Watch под началом генерального директора Тима Кука.

Сабих Хан родился в 1966 году в Морадабаде (штат Уттар-Прадеш, Индия). В пятом классе его семья переехала в Сингапур, а затем — в США. Он получил двойной бакалаврский диплом по экономике и машиностроению в Tufts University и степень магистра машиностроения в Rensselaer Polytechnic Institute. В 1995 году Хан пришел в Apple в закупочную группу после работы инженером в GEPlastics; с 2019 года занимает пост главного вице-президента по операциям, отвечая за глобальную логистику, закупки и программы социальной ответственности поставщиков.

По словам Тима Кука, Хан — «блестящий стратег» и один из ключевых архитекторов цепочки поставок Apple. Под его руководством компания впервые расширила производство в США и добилась сокращения углеродного следа более чем на 60% благодаря внедрению экологически ориентированных практик. Ожидается, что в роли COO Хан обеспечит непрерывность и инновационное развитие операционной стратегии Apple в следующем этапе роста и устойчивости.

Артем Гафаров