Российская ПВО сбила 86 украинских дронов за ночь
Силы противовоздушной обороны России за одну ночь уничтожили 86 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в официальной сводке.
Среди сбитых дронов:
- 23 в Курской области;
- 16 в Брянской;
- 15 в Тульской;
- по 12 в Белгородской и Орловской областях;
- четыре в Московском регионе (два из которых направлялись к столице);
- два в Смоленской области;
- по одному в Воронежской и Рязанской.
В ответ на атаки украинских вооруженных сил российские войска наносят удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского оборонного комплекса.
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