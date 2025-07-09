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Российская ПВО сбила 86 украинских дронов за ночь

08:31, 09.07.2025
Российская ПВО сбила 86 украинских дронов за ночь
Фото: Дарья Пинегина

Силы противовоздушной обороны России за одну ночь уничтожили 86 украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в официальной сводке.

Среди сбитых дронов:

  • 23 в Курской области;
  • 16 в Брянской;
  • 15 в Тульской;
  • по 12 в Белгородской и Орловской областях;
  • четыре в Московском регионе (два из которых направлялись к столице);
  • два в Смоленской области;
  • по одному в Воронежской и Рязанской.

В ответ на атаки украинских вооруженных сил российские войска наносят удары высокоточным оружием по военным объектам и предприятиям украинского оборонного комплекса.

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