Жителей Марий Эл будут оповещать о приближении БПЛА с помощью СМС

Правительство Марий Эл обращает внимание жителей региона на введение новых правил оповещения о приближении или появлении БПЛА. Эти меры принимаются на фоне угрозы возможных атак и с целью обеспечения безопасности населения, пишет «МариМедиа».

При обнаружении средствами ПВО Министерства обороны беспилотных воздушных судов на территории соседних субъектов — Татарстана, Нижегородской области, Кировской области, Чувашии — операторы мобильной связи будут автоматически рассылать СМС-сообщения жителям Марий Эл.

Текст такого сообщения будет следующим: «Внимание! Приближение беспилотных воздушных судов! Сохраняйте спокойствие, примите меры личной безопасности. Телефон экстренных служб 112».

Получив данное сообщение, жителям республики необходимо сохранять спокойствие и бдительность.



В Саратовской области примут меры по повышению доступности интернета для жителей региона на фоне временных ограничений мобильной связи.



Рената Валеева