Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем семьи, любви и верности
Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности, который отмечается сегодня. Поздравление опубликовано в его телеграм-канале.
— Сердечно поздравляю с Днем семьи, любви и верности! Семья — это главная опора в жизни, источник тепла и вдохновения. В Татарстане бережно хранят традиции крепких семейных уз, основанных на любви и взаимопонимании. Гордимся каждой семьей! — написал Минниханов.
Он также добавил на татарском языке: «Бәйрәм мөбарәк булсын! Якыннарыгыз белән үткәргән һәр минутның кадерен белегез». Что в переводе означает: «С праздником! Берегите каждую минуту, проведенную с близкими».
Минниханов подчеркнул важность семьи как основы общества и пожелал всем жителям республики мира, добра и благополучия.
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