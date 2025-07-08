Минниханов поздравил жителей Татарстана с Днем семьи, любви и верности

Фото: Динар Фатыхов

Глава Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей региона с Днем семьи, любви и верности, который отмечается сегодня. Поздравление опубликовано в его телеграм-канале.

— Сердечно поздравляю с Днем семьи, любви и верности! Семья — это главная опора в жизни, источник тепла и вдохновения. В Татарстане бережно хранят традиции крепких семейных уз, основанных на любви и взаимопонимании. Гордимся каждой семьей! — написал Минниханов.

Он также добавил на татарском языке: «Бәйрәм мөбарәк булсын! Якыннарыгыз белән үткәргән һәр минутның кадерен белегез». Что в переводе означает: «С праздником! Берегите каждую минуту, проведенную с близкими».

Минниханов подчеркнул важность семьи как основы общества и пожелал всем жителям республики мира, добра и благополучия.

Рената Валеева