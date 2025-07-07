Apple обжаловала рекордный штраф ЕС в €500 млн за ограничения в AppStore

Apple подала заявку на обжалование штрафа в размере 500 млн евро, наложенного Европейской комиссией за нарушение новых правил цифрового рынка (Digital Markets Act). По мнению регулятора, технические и коммерческие ограничения в AppStore мешают разработчикам предлагать пользователям более дешевые способы оплаты за пределами платформы Apple.

В официальном заявлении Apple подчеркнула, что комиссия превысила полномочия закона, навязывая условия работы магазина приложений, которые «создают путаницу для разработчиков и вредят пользователям». Компания отметила, что изменила часть правил AppStore в апреле, чтобы избежать ежедневных штрафов до 50 млн евро, но считает, что санкции все равно «не соответствуют требованиям DMA».

Теперь дело перейдет в Европейский суд, где Apple постарается доказать, что ее ограничения необходимы для защиты безопасности и конфиденциальности пользователей. По оценкам юристов, рассмотрение может занять год и более.

Между тем Европейская комиссия собирает отзывы разработчиков, чтобы принять решение: достаточно ли внесенных Apple изменений или потребуются дополнительные корректировки. От итогов этого процесса зависят не только будущие штрафы, но и свобода выбора способов оплаты внутри крупнейшего в мире магазина мобильных приложений.

Компания настаивает, что успех ее апелляции станет прецедентом для всей индустрии и поможет сбалансировать защиту потребителей с правом пользователей и разработчиков на альтернативные платежные решения.

Артем Гафаров