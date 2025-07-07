За сутки в России ликвидировано 22 лесных пожара в 9 регионах

За прошедшие сутки на территории России удалось ликвидировать 22 лесных пожара, охватывавших девять регионов страны. По состоянию на текущий момент работы по ликвидации продолжаются на 59 очагах лесных пожаров в восьми субъектах страны.

Для борьбы со стихией и предотвращения дальнейшего распространения огня задействованы значительные силы и средства:

1 671 человек личного состава;

203 единицы наземной техники;

30 воздушных судов, активно участвующих в тушении.

Помимо непосредственного тушения, ведется усиленный мониторинг лесопожарной обстановки с воздуха: в авиационном патрулировании задействовано 66 воздушных судов.

Для оказания дополнительной помощи регионам со сложной ситуацией, в частности на территории Забайкальского края и Бурятии, привлечены 738 работников федеральной Авиалесоохраны и специализированных учреждений по охране лесов из других регионов.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в трех регионах, особый противопожарный режим действует в 48 регионах, а пожароопасный сезон охватывает 87 регионов России.

Анастасия Фартыгина