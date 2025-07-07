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За сутки в России ликвидировано 22 лесных пожара в 9 регионах

08:54, 07.07.2025
За сутки в России ликвидировано 22 лесных пожара в 9 регионах
Фото: взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

За прошедшие сутки на территории России удалось ликвидировать 22 лесных пожара, охватывавших девять регионов страны. По состоянию на текущий момент работы по ликвидации продолжаются на 59 очагах лесных пожаров в восьми субъектах страны.

Для борьбы со стихией и предотвращения дальнейшего распространения огня задействованы значительные силы и средства:

  • 1 671 человек личного состава;
  • 203 единицы наземной техники;
  • 30 воздушных судов, активно участвующих в тушении.

Помимо непосредственного тушения, ведется усиленный мониторинг лесопожарной обстановки с воздуха: в авиационном патрулировании задействовано 66 воздушных судов.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

Для оказания дополнительной помощи регионам со сложной ситуацией, в частности на территории Забайкальского края и Бурятии, привлечены 738 работников федеральной Авиалесоохраны и специализированных учреждений по охране лесов из других регионов.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в трех регионах, особый противопожарный режим действует в 48 регионах, а пожароопасный сезон охватывает 87 регионов России.

Анастасия Фартыгина

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