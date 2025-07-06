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За сутки в России ликвидировано 16 лесных пожаров в 9 регионах

10:21, 06.07.2025
За сутки в России ликвидировано 16 лесных пожаров в 9 регионах
Фото: взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»

За прошедшие сутки на территории России удалось ликвидировать 16 лесных пожаров, охватывавших 9 регионов страны. По состоянию на текущий момент, работы по ликвидации продолжаются на 37 очаге лесных пожаров в 9 субъектах страны.

Для борьбы со стихией и предотвращения дальнейшего распространения огня задействованы значительные силы и средства:

  • 1 391 человек личного состава;
  • 156 единиц наземной техники;
  • 21 воздушное судно, активно участвующих в тушении.

Помимо непосредственного тушения, ведется усиленный мониторинг лесопожарной обстановки с воздуха: на авиационном патрулировании задействовано 54 воздушных судна.

взято с официального канала ФБУ «Авиалесоохрана»


Для оказания дополнительной помощи регионам со сложной ситуацией, в частности на территории Забайкальского края и Бурятии, привлечены 824 работника Федеральной Авиалесоохраны и специализированных учреждений по охране лесов из других регионов.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в трех регионах, особый противопожарный режим действует в 48 регионах, а пожароопасный сезон охватывает 87 регионов России.

Анастасия Фартыгина

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