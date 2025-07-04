В Татарстане запустят пилотный проект «Социальная няня»

Молодые семьи с детьми смогут получить бесплатную помощь в уходе за детьми

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане готовятся к запуску пилотного проекта «Социальная няня» для бесплатной помощи молодым семьям с детьми. Соответствующий проект постановления Кабмина РТ проходит антикоррупционную экспертизу.

Право на бесплатную помощь в уходе за ребенком имеют родители моложе 30 лет, обучающиеся на очной форме в образовательных организациях и воспитывающие малыша возрастом от шести месяцев до трех лет.

Ребенок и родители должны иметь гражданство РФ и временную или постоянную регистрацию в Татарстане.

Заявление о необходимости получения услуг социальной няни можно подать в отдел социальной защиты Минтруда РТ по месту жительства ребенка.

Ранее сообщалось, что в России могут создать институт сертифицированных государственных нянь.

Дарья Сайфиева