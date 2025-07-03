В России было потушено 56 лесных пожаров в 15 регионах

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За прошедшие сутки в России было потушено 56 лесных пожаров в 15 регионах. В настоящее время продолжаются работы по тушению 57 возгораний в 14 регионах страны.

К ликвидации пожаров привлечены:

2 876 человек личного состава;

306 единиц техники;

41 воздушное судно.

Кроме того, на авиационном мониторинге лесопожарной обстановки задействовано 48 воздушных судов.

Для поддержки регионов в стабилизации ситуации с лесными пожарами на территории Забайкальского края и Бурятии привлечены 817 сотрудников федеральной «Авиалесоохраны» и специализированных учреждений по охране лесов регионов.

В настоящее время режим чрезвычайной ситуации введен в пяти регионах, особый противопожарный режим действует в 48 регионах, а пожароопасный сезон охватывает 87 регионов России.

Анастасия Фартыгина