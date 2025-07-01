Агрохолдинг «Чистополье» в этом году откроет первую очередь завода по переработке картофеля
Проектная мощность — 3 тысячи тонн в сутки. Инвестиции в проект составили 2 млрд рублей
Агрохолдинг «Чистополье» откроет первую очередь завода по переработке картофеля «Чисто фри» в этом году, сообщил генеральный директор компании Наиль Залаков на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.
Проектная мощность — 3 тысячи тонн в сутки. Инвестиции в проект составили 2 млрд рублей.
В настоящий момент идут пусконаладочные работы.
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