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Промышленность

Агрохолдинг «Чистополье» в этом году откроет первую очередь завода по переработке картофеля

12:42, 01.07.2025

Проектная мощность — 3 тысячи тонн в сутки. Инвестиции в проект составили 2 млрд рублей

Агрохолдинг «Чистополье» в этом году откроет первую очередь завода по переработке картофеля
Фото: Динар Фатыхов

Агрохолдинг «Чистополье» откроет первую очередь завода по переработке картофеля «Чисто фри» в этом году, сообщил генеральный директор компании Наиль Залаков на муниципальном часе в Агентстве инвестиционного развития Татарстана.

Проектная мощность — 3 тысячи тонн в сутки. Инвестиции в проект составили 2 млрд рублей.

В настоящий момент идут пусконаладочные работы.

Луиза Игнатьева

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