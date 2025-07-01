Россияне тратят в среднем 12 тыс. рублей на отпускные покупки

Фото: Мария Зверева

Согласно исследованию аналитиков «Авито», большинство россиян (76%) делают покупки к летнему отпуску, и в среднем они тратят на это 12 тыс. рублей.

Из опрошенных почти треть (29%) всегда готовит новые вещи для поездки. Женщины чаще покупают одежду (63%) и обувь (54%) для теплой погоды, а также косметику (46%) и аксессуары (43%). Половина респондентов также обновляет аптечку перед поездкой.

Мужчины, в свою очередь, чаще приобретают дорожные сумки и чемоданы (24%), а также аксессуары для купания (21%) и товары для активного отдыха (17%).

41% россиян стараются минимизировать количество вещей в поездке. Молодежь активно использует лайфхаки: 33% скручивают одежду в рулоны, 25% укладывают тяжелые вещи вниз чемодана, а 17% применяют вакуумные пакеты.

По возвращении из путешествий россияне обычно привозят магниты и сувениры (61%), местные деликатесы (37%) и украшения (26%).

Анастасия Фартыгина