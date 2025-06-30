Минус 400 миллионов: куда исчезли Windows‑ПК за три года

За последние три года количество активных устройств под управлением Windows сократилось примерно на 400 миллионов. Если в 2021 году Microsoft заявлял о 1,4 миллиарда активных Windows‑ПК, то в 2024 году эта цифра снизилась до чуть более 1 миллиарда.

Аналитики связывают происходящее с продолжающимся ростом мобильных технологий. Все больше пользователей заменяют привычные ноутбуки и настольные ПК смартфонами и планшетами. Для большинства повседневных задач — от общения в соцсетях до работы с документами — мобильных устройств оказывается достаточно.

Параллельно наблюдается рост популярности альтернативных операционных систем. В частности, устройства Apple на macOS и недорогие Chromebook на базе ChromeOS активно вытесняют Windows с потребительского рынка.

Снижение числа устройств также может быть связано с переходным периодом в экосистеме самой Microsoft. С завершением поддержки Windows 10 в 2025 году компания активно продвигает новую версию — Windows 11. Однако далеко не все компьютеры, особенно выпущенные до 2018 года, соответствуют системным требованиям обновленной ОС. В результате миллионы устройств просто выбывают из активной статистики.

Артем Гафаров