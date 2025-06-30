Крупнейшая разработка Китая в области ИИ со времен DeepSeek выходит в открытый доступ

Baidu откроет исходный код модели Ernie

Открытие модели и смена подхода

Китайская технологическая компания Baidu объявила о намерении постепенно опубликовать исходный код своей генеративной языковой модели Ernie. Это решение может стать поворотным моментом не только для китайского ИИ-сектора, но и для мировой технологической конкуренции.

По словам представителя Baidu, исходный код будет выкладываться поэтапно, чтобы дать сообществу возможность лучше адаптироваться и протестировать возможности модели. Такой подход ранее применяли разработчики моделей, ориентированных на сообщество с открытым исходным кодом, включая Meta и Stability AI.

Эксперты по-разному оценивают последствия решения. Некоторые называют шаг Baidu «революцией», другие призывают не переоценивать эффект, напоминая, что лишь реальная производительность и адаптация в приложениях покажут истинную ценность модели.

Изменение рыночной стратегии

Baidu в прошлом придерживалась стратегии закрытого программного обеспечения и моделей, защищенных проприетарными лицензиями. Однако растущее давление со стороны проектов с открытым исходным кодом, таких как DeepSeek, убедило руководство в необходимости изменений.

Лиан Цзе Су, главный аналитик по цифровым технологиям консалтинговой группы Omdia, отмечает, что именно появление мощных открытых решений заставило игроков пересмотреть свои бизнес-модели. В его словах прослеживается важный тренд: модели с открытым кодом становятся не просто дешевыми альтернативами, а полноценными конкурентами в производственных задачах.

Реальное время / realnoevremya.ru

Экономический эффект и новые сравнения

По мнению Алека Страсмора, основателя консалтинговой фирмы Epic Loot, специализирующейся на ИИ-интеграциях, запуск Ernie с открытым кодом — это сигнал рынку, что прежние ценовые ориентиры становятся неактуальными. Он сравнил эту стратегию с политикой крупных розничных сетей, предлагающих высококачественные аналоги премиум-товаров по сниженной цене.

В марте Baidu заявила, что их модель Ernie X1 демонстрирует производительность, сопоставимую с DeepSeek R1, но при этом стоит вдвое дешевле в эксплуатации. Это заявление вызвало интерес не только у независимых разработчиков, но и у стартапов, ориентированных на быстрый выпуск продуктов.

Генеральный директор Baidu Робин Ли, выступая перед разработчиками в Китае, подчеркнул, что цель релизов — дать специалистам по всему миру инструменты, не ограниченные ни технически, ни финансово. Такая риторика сближает Baidu с идеологией «доступного ИИ», активно продвигаемой рядом некоммерческих организаций.

Западные позиции и реакция OpenAI

Клифф Юркевич, вице-президент по глобальной стратегии компании Phenom, занимающейся прикладным ИИ в сфере управления персоналом, выразил мнение, что релиз Ernie может не вызвать ажиотажа в США из-за низкой узнаваемости бренда Baidu. При этом он отметил, что потенциальное внедрение китайских API в корпоративные среды вызовет у компаний вопросы касательно безопасности и соответствия стандартам.

Юркевич также сравнил ситуацию с конкуренцией Android и iOS, напомнив, что открытые платформы требуют больше настроек и усилий, что не всегда удобно массовому пользователю. Тем не менее именно гибкость часто становится ключевым преимуществом в долгосрочной перспективе.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман ранее признавал, что распространение открытых моделей оказывает давление на проприетарные бизнес-системы. Он упоминал, что компания рассматривает выпуск модели с открытым кодом, однако конкретные сроки пока остаются неопределенными. Это может быть связано как с юридическими, так и с коммерческими соображениями.

Альтман подчеркивал, что OpenAI будет стремиться сохранить технологическое лидерство, даже если разрыв между компаниями сократится. Он также отметил, что в мире, где все больше стран используют американские ИИ-технологии, важно удерживать позиции не только в области качества моделей, но и в открытости.

Вопросы доверия и подотчетности

Шон Рен, доцент факультета информатики Университета Южной Калифорнии и лауреат премии исследователя года в области ИИ по версии Samsung, обращает внимание на ограниченность понятия «открытость». По его словам, открытый исходный код не означает прозрачности в вопросах данных: неизвестно, были ли получены согласия на использование обучающей информации и каковы условия использования таких данных.

Рен также отмечает, что в условиях широкого применения ИИ-технологий без должной регуляции возможно систематическое извлечение выгоды из пользовательских данных без согласия, компенсации или признания. Это угрожает как этическим нормам, так и правовым системам в ряде стран.

Геополитический и технологический контекст

Аналитики предупреждают, что массовое распространение решений от Baidu, особенно в формате API, может иметь не только экономические, но и стратегические последствия. Алек Страсмор предполагает, что глубокая интеграция китайского ИИ в пользовательские приложения может создать риски утечки данных или технологической зависимости.

Некоторые страны уже приняли меры по ограничению доступа к определенным ИИ-моделям, ссылаясь на соображения безопасности и прозрачности. Пример с DeepSeek показал, что отсутствие контроля может вызвать тревогу у регуляторов и правозащитных организаций.

В то же время открытие модели Ernie может предоставить доступ к мощным инструментам разработчикам из регионов, где доступ к закрытым решениям ограничен технически или финансово. Это может способствовать развитию локальных ИИ-экосистем, образованию и новым формам предпринимательства.



Артем Гафаров