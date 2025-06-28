В Татарстане хотят создавать пункты проката необходимых вещей для новорожденных

Пункты могут начать организовывать на базе организаций соцобслуживания населения

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане могут организовать пункты проката необходимых вещей для новорожденных детей. Соответствующий проект постановления кабмина республики проходит антикоррупционную экспертизу.

Право на получение предметов первой необходимости в прокат, согласно документу, смогут иметь родители или законные представители детей до 1,5 лет с гражданством РФ или регистрацией на территории страны, получающие единое пособие на ребенка до 17 лет.



К таким гражданам относятся, например, студенты профессионального образования очной формы обучения в возрасте до 25 лет, воспитывающие ребенка, многодетные родители в возрасте до 30 лет или отцы и матери — одиночки.

Организовывать такие пункты планируется на базе организаций соцобслуживания населения.

Ранее сообщалось, что в Татарстане многодетным семьям компенсируют 50% затрат на обучение в средних профессиональных образовательных организациях.

Дарья Сайфиева