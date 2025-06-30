Россияне назвали главные проблемы при ремонте

Каждый третий мастер по ремонту конфликтует с заказчиком

Каждый третий мастер по ремонту конфликтует с заказчиком из-за того, что фактический объем работ не совпадает с описанным изначально. В свою очередь, примерно 20% россиян указывают на то, что из объявления мастера обычно непонятно, берется ли он за конкретную задачу. Примерно столько же отмечают сложности при поиске исполнителя для небольших, точечных работ. Об этом рассказали в пресс-службе сервиса «Авито Услуги».

— Ремонт и строительство — один из самых масштабных и одновременно самых чувствительных сегментов услуг. Здесь многое зависит от того, насколько точно стороны понимают друг друга. Мы видим, что даже простые инструменты, помогающие заранее сформулировать задачу, заметно снижают риск недопонимания и делают взаимодействие комфортнее для обеих сторон. Чтобы упростить этот процесс, мы даже внедрили на платформе форму, которая помогает структурировать запрос и ускоряет подбор подходящих специалистов, — рассказала руководитель категории «Ремонт и Строительство» на «Авито Услугах» Светлана Филимонова.

Эксперты отмечают, что на данный момент ремонт остается одним из самых востребованных направлений на рынке услуг. Так, по данным Росстата, только за первый квартал 2025 года россияне потратили на эти работы 133,9 млрд рублей. При этом большинство клиентов в сфере ремонта и отделки — это частные заказчики: согласно данным опроса мастеров, доля таких пользователей достигает 96%. Отличительной чертой этого сегмента является то, что клиенты не имеют профильной подготовки и обращаются к мастерам нерегулярно.