На трассе М-12 «Восток» доля нарушителей снизилась почти вдвое

Фото: Динар Фатыхов

Государственная компания «Автодор» сообщила о снижении числа нарушителей на скоростной трассе М-12 «Восток» с начала 2025 года. Об этом пишет пресс-служба.

Борьба с водителями, пытающимися уклониться от оплаты проезда, стала более эффективной. За прошедший период были проведены более 80 совместных рейдов на платных участках трасс М-12 «Восток», ЦКАД и А-289, в ходе которых выявлены свыше 650 нарушений. Среди наиболее частых — попытки скрыть государственные номера (более 180 случаев) и проезд с нечитаемыми или загрязненными номерами (около 60 фактов).

На трассе М-12 «Восток» доля нарушителей снизилась почти вдвое — с 11% до 5% от общего потока. Аналогичная тенденция наблюдается и на Центральной кольцевой автомобильной дороге (ЦКАД), где показатель сократился с 5,4% до 2,8%.

— «Зайцам» на скоростных трассах стало куда сложнее улизнуть: на страже ГАИ и нейросети, — подчеркнули в «Автодоре».



Рената Валеева