В Казани троих водителей привлекут к ответственности за поддельные справки
Прокуратура Приволжского района Казани выявила три случая использования поддельных медицинских справок при получении водительских удостоверений. Об этом сообщили в пресс-службе.
В ходе проверки надзорное ведомство установило, что три жителя района, ранее лишенные права управления транспортом, представили поддельные документы от врача-нарколога.
В связи с этим прокуратура направила в суд административные исковые заявления с требованием о лишении прав управления транспортными средствами. Органы предварительного расследования возбудили в отношении нарушителей уголовные дела по части 3 статьи 327 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка в целях использования либо использование заведомо поддельного удостоверения). Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
18 июня Камская транспортная прокуратура завершила расследование уголовного дела в отношении жителя Набережных Челнов, незаконно получившего удостоверение на право управления маломерным судном.
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