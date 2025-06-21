Лишь половина казанцев поддерживает идею отпуска при эмоциональном выгорании

Инициативу о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска от 7 дней при эмоциональном выгорании поддерживают 56% казанцев. Об этом свидетельствуют результаты опроса SuperJob.

Однозначно против идеи высказались 24% респондентов: «А работать за выгоревших кто будет?!», «Насколько эти тесты будут объективны?», «Нет такого диагноза!» Еще 20% затруднились ответить: «Ни один работодатель не заинтересован предоставлять такие отпуска».



Максим Платонов / realnoevremya.ru

Чаще всего идею одобряли опрошенные до 35 лет (77%). Среди респондентов от 35 до 45 лет «за» высказались лишь 46%. Некоторые молодые люди хотели бы отдыхать и дольше: «7 календарных дней с таким состоянием недостаточно, нужно 14!»



Примечательно, что казанцы с доходом от 100 тыс. рублей высказывались в поддержку инициативы чаще тех, кто зарабатывает меньше (65%).

Среди тех, кто сталкивался с выгоранием на работе, за восстановительный отпуск — 64%, среди не испытывавших подобное состояние — 27%.

Напомним, в России могут ввести дополнительный отпуск для сотрудников, страдающих от эмоционального выгорания. Это предложение озвучил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в письме к главе Минтруда Антону Котякову.

Елизавета Пуншева