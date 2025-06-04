В России может появиться отпуск для работников с эмоциональным выгоранием

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В России могут ввести дополнительный отпуск для сотрудников, страдающих от эмоционального выгорания. Это предложение озвучил RT директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в письме к главе Минтруда Антону Котякову.

Орлов напомнил, что Всемирная организация здравоохранения еще в 2019 году признала эмоциональное выгорание болезнью и включила его в Международную классификацию болезней. Он пояснил, что это состояние проявляется в постоянной усталости, снижении концентрации, раздражительности и потере мотивации к работе.

— Если не найти баланс между работой и отдыхом, эмоциональное выгорание может привести к тяжелым психическим и физическим последствиям, включая депрессию, — добавил Орлов.

Специальности, например реаниматологи, работники хосписов и врачи, часто испытывают большую нагрузку и особенно подвержены выгоранию. В связи с этим Орлов предложил внести изменения в трудовое законодательство, чтобы работники могли получать дополнительный оплачиваемый отпуск до семи дней, если подтвердят свое состояние тестами в медицинских учреждениях.

Напомним, что россияне назвали длинные выходные способом борьбы с выгоранием на работе.



Анастасия Фартыгина