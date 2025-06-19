Росавиация создаст отдельное воздушное пространство для беспилотников

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Росавиация планирует выделить отдельный класс воздушного пространства для беспилотных воздушных судов (БВС), что позволит регулировать полеты дронов и обеспечить их безопасное сосуществование с пилотируемой авиацией. Об этом заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Ядрова, новый класс воздушного пространства, предположительно обозначаемый как класс «Н», будет ограничен высотой до 150 метров, однако предусматривается возможность установления маршрутов полетов на высоте до 3 000 метров. Полеты в этом классе будут осуществляться в разрешительном порядке.

— Мы предлагаем открыть небо для беспилотных воздушных судов от земли до 150 метров, а также дать возможность устанавливать маршруты полетов высотой до 3 000 метров. Полеты будут осуществляться в разрешительном порядке, — сказал Ядров.

Новый класс «Н» будет доступен для БВС различных категорий, включая дроны массой как менее, так и более 30 кг. В настоящее время проект постановления правительства об установлении данного класса находится на финальной стадии согласования.

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Глава Росавиации подчеркнул важность поиска баланса между пилотируемой и беспилотной авиацией, отметив, что в периоды, когда полеты БВС не осуществляются, данный класс воздушного пространства может быть использован пилотируемой авиацией.

Для обеспечения безопасности полетов разрабатывается система предупреждения столкновений между пилотируемыми и беспилотными воздушными судами — Detect and Avoid.

— Правительство в этой части нам поставило срок до 1 марта 2030 года, — заявил Ядров.

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Рената Валеева