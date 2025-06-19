3 млн российских студентов получат возможность найти работу или открыть бизнес

Соглашение об этом подписали «Авито», «Ростелеком» и УК «Цифра Инвест»

Фото: предоставлено пресс-службой "Авито"

«Авито», «Ростелеком» и УК «Цифра Инвест» (интегратор digital-платформы для вузов «Цифровой кампус») заключили партнерское соглашение в рамках Петербургского международного экономического форума. Стороны будут развивать «Цифровой кампус» — технологическую платформу для взаимодействия студентов, педагогов и представителей бизнеса. Сервис способствует трудоустройству выпускников: за три года партнерства проект охватит более 500 университетов и 3 млн студентов. Инициатива направлена на реализацию нацпроектов «Молодежь и дети» и «Кадры».

— У молодых людей возможность найти себя, какой бы путь они ни выбрали. Можно начать зарабатывать первые деньги и получать опыт, найдя работу или подработку, — за год количество вакансий для начинающих специалистов выросло на 37%. Либо попробовать себя в предпринимательстве с минимальным стартовым барьером. Уже присоединились 200 тысяч новых бизнесменов, при этом спрос растет быстрее предложения — на 15% в год. Партнерство позволит масштабировать эти возможности для миллионов студентов, — заявил Артем Кумпель, старший управляющий директор «Авито».

предоставлено пресс-службой "Авито"

Проект поможет молодым людям в поиске работы, а бизнесу — в подборе квалифицированного персонала, а также призван сформировать новые стандарты взаимодействия на трудовом рынке.

Дарья Пинегина