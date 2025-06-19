Суд прекратил дело о продаже казанского ТРЦ «Южный» за 3 млрд рублей

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Арбитражный суд Татарстана прекратил производство по спору между итальянским кредитором и ЗАО «Казстройинвест», владельцем торгового центра «Южный» в Казани. Сумма претензий составляла 3 млрд рублей. Соответствующая информация опубликована в картотеке арбитражных дел.

Судебный спор длился три года. В 2022 году итальянский банк UniCredit обратился в суд с требованием продать ТРЦ «Южный» за долги ЗАО «Казстройинвест» в размере $34 млн, что эквивалентно 3 млрд рублей. ЗАО «Казстройинвест» подало встречный иск с требованием снять ипотечные обременения с торгового центра.

Впоследствии UniCredit был заменен в качестве кредитора итальянской компанией AD Advisory. Причины прекращения производства по делу не уточняются.

ТРЦ «Южный» был построен в 2004 году и подвергся реконструкции в 2008–2011 годах и в 2020 году. Общая площадь двух зданий торгового центра составляет около 131 тыс. квадратных метров.

Рената Валеева