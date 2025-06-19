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Глава ТПП России Катырин: экономика стран БРИКС растет быстрее G7

11:59, 19.06.2025
Глава ТПП России Катырин: экономика стран БРИКС растет быстрее G7
Фото: Динар Фатыхов

Президент Торгово-промышленной палаты (ТПП) России Сергей Катырин заявил, что экономика стран БРИКС растет быстрее экономики G7.

— На сегодняшний день доля стран БРИКС в мировом номинальном ВВП превышает 37%. Экономический рост этих стран составляет около 4,4% в год, что значительно опережает (более чем в два раза) темпы роста экономики стран G7, — сказал Катырин на ПМЭФ.

Также глава ТПП сообщил, что торговля между странами БРИКС достигла почти 678 миллиардов долларов. Россия за последний год нарастила товарооборот со странами объединения на 17,5%.

Зульфат Шафигуллин

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