Татарстан удерживает позиции на фоне общего спада продаж алкоголя в Приволжском федеральном округе

Фото: Динар Фатыхов

На фоне общего снижения объемов реализации алкоголя в России в январе — мае 2025 года Республика Татарстан демонстрирует относительную стабильность. Согласно данным Росалкогольтабакрегулирования, в регионе оптовая продажа алкоголя составила 13,24 млн декалитров — это на 5% меньше, чем за аналогичный период 2024 года (13,94 млн дал).

Розничная реализация в 2025 году достигла 2,08 млн декалитров, снизившись на 12% по сравнению с прошлым годом. Несмотря на это, Татарстан остается безусловным лидером по объему как оптовых, так и розничных продаж алкоголя среди регионов Приволжского федерального округа.

Следом за Татарстаном идут Башкортостан и Самарская область. В Башкортостане в 2025 году оптовая реализация составила 7,15 млн декалитров, а розничная — 1,89 млн. В Самарской области оптовые продажи достигли 3,52 млн дал, а розничные — 1,60 млн. По совокупному объему реализованной продукции Татарстан значительно опережает соседей, достигнув суммарного объема в 15,32 млн декалитров. Для сравнения, в Башкортостане этот показатель составил 9,04 млн, а в Самарской области — 5,12 млн декалитров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Если рассматривать общие показатели по Приволжскому округу, то здесь также наблюдается отрицательная динамика. Оптовая продажа алкоголя за январь — май 2025 года составила 40,98 млн декалитров, что почти на 17% ниже показателя за аналогичный период 2024 года (49,46 млн дал). Розничная реализация также сократилась — с 17,33 до 14,93 млн декалитров. Одно из самых резких падений произошло в Пензенской области: оптовые продажи снизились более чем вдвое — с 6,10 до 2,36 млн декалитров. В рознице спад оказался менее значительным — с 688 тыс. до 570 тыс. декалитров.

На этом фоне выделяется Оренбургская область, где зафиксирован единственный рост оптовых продаж в округе: объемы увеличились с 497 тыс. до 731 тыс. декалитров — рост почти на 47%. Однако розничная продажа здесь, напротив, снизилась — с 1,02 млн до 860 тыс. декалитров.

На федеральном уровне тенденция тоже отрицательная: за январь — май 2025 года объем оптовой реализации алкоголя в России сократился до 216,48 млн декалитров по сравнению с 273,29 млн в 2024 году. Розничная торговля показала аналогичный спад — с 93,52 до 80,87 млн декалитров.

Артем Гафаров