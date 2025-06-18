ВТБ ожидает дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России в 2025 году

Однако решения будут зависеть от новых данных по инфляции и обновленных прогнозов

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

Совет директоров Банка России продолжит снижать ключевую ставку в 2025 году, однако решения будут зависеть от новых данных по инфляции и обновленных прогнозов, сообщил на ПМЭФ-2025 в интервью РИА «Новости» первый заместитель президента — председателя правления банка ВТБ Дмитрий Пьянов.

— Длительный период высокой ключевой ставки можно сравнить с обязательным курсом приема антибиотиков — необходимым, но не бесконечным, — отметил топ-менеджер.

По его словам, оперативные данные показывают, что в мае–июне инфляция будет очень низкой, однако регулятору важно сохранять осторожность, чтобы не допустить роста цен.

— Для принятия дальнейших решений необходимо дождаться опорного заседания Банка России и обновления среднесрочных прогнозов по инфляции и ключевой ставке, — добавил он.

По прогнозу Дмитрия Пьянова, июньское снижение ставки вряд ли станет единственным в этом году.

Снижение ключевой ставки и общая макроэкономическая ситуация влияют и на курс рубля. По прогнозам зампреда ВТБ, на фоне относительно стабильной ситуации в экономике и монетарной политики ожидается, что текущий укрепленный курс рубля сохранится еще некоторое время. Однако уже с осени можно ожидать постепенного ослабления национальной валюты — до 90 рублей за доллар к концу 2025 года.

В части экономического роста прогноз банка остается умеренно оптимистичным: прогноз правительства на 2025 год — рост ВВП на 2,5%, Банка России — от 1 до 2%, оценка ВТБ — около 1,7%.