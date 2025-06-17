Татарстанцев предупредили о грозах, тумане и сильном ветре

Местами возможен град

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Вечером 17 июня, ночью и днем 18 июня в Татарстане местами ожидаются грозы и туман с кратковременными усилениями ветра до 15—18 м/с. Об этом предупредило ГУ МЧС России по Татарстану.

Также в некоторых районах республики утром 18 июня возможен град.

Жителей республики предупреждают о необходимости соблюдать осторожность на улице, избегать укрытия под рекламными щитами, деревьями и линиями электропередач. Для перехода через дорогу по возможности просят использовать подземные или наземные пешеходные переходы.

Дарья Сайфиева