В магазинах «Читай-город» чаще всего воровали Конституцию и «1984»

Сеть книжных магазинов «Читай-город» подвела итоги внутреннего аудита за первую половину 2025 года и определила книги, которые чаще всего крали

Сеть книжных магазинов «Читай-город» подвела итоги внутреннего аудита за первую половину 2025 года и определила книги, которые чаще всего крали. На первом месте оказалась Конституция Российской Федерации. Она обогнала и художественные произведения, и книги по саморазвитию.

По итогам полугодия в список самых часто пропадающих попали пять книг. Конституция заняла первую строчку. На втором месте — роман Джорджа Оруэлла «1984». Третье место у книги Максима Батырева «45 татуировок личности. Правила моей жизни». Четвертую позицию занял первый том китайской новеллы Мосян Тунсю «Благословение небожителей». Пятую — практическое руководство по формированию полезных привычек «Атомные привычки» Джеймса Клира.

Также аудит выявил три биографии, которые посетители магазина крали чаще других изданий. Это книга о группе «Руки Вверх», «Дневники» Дианы Арбениной и «Мой театр» Николая Цискаридзе.

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Екатерина Петрова