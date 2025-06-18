Новый роман о ведьмаке Геральте выйдет в России 30 сентября одновременно с мировым релизом

«Перекресток воронов» — первая за последние десять лет книга о ведьмаке Геральте

Релиз нового романа Анджея Сапковского «Перекресток воронов» на русском языке перенесли на 30 сентября 2025 года. Решение принято по просьбе автора. Теперь книга выйдет одновременно с общемировым релизом. Переводчик русского издания — Вадим Кумок.

«Перекресток воронов» — первая за последние десять лет книга о ведьмаке Геральте. По хронологии романов это самое раннее произведение саги. В нем автор рассказывает о первых самостоятельных днях Геральта после обучения в Каэр Морхене. Сюжет начинается сразу после того, как он покидает крепость и сталкивается с первыми испытаниями на Большаке.

Издательство АСТ не раскрывает детали оформления книги. Обложку обещают показать ближе к дате выхода. АСТ издает книги Сапковского в России с 1996 года. За это время общий тираж его книг на русском языке приблизился к 3 млн экземпляров.

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Екатерина Петрова