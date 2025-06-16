Сыновья Трампа запустят сотовую связь T1 Mobile и анонсировали золотой телефон

Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп, сыновья президента США, совместно с компанией Trump Mobile представили новый сотовый сервис T1 Mobile и анонсировали выпуск эксклюзивного золотого смартфона T1 Phone. Об этом говорится в пресс-релизе The Trump Organization.

Новый сервис позиционируется как ориентированный на «самых трудолюбивых граждан страны», обещая «всеамериканское обслуживание». Флагманский тарифный план, названный The 47 Plan, будет стоить $47,45 в месяц и включает в себя безлимитные звонки, доступ к сети 5G через крупных операторов, бесплатные международные звонки, доставку лекарств, виртуальную медицинскую помощь и круглосуточную помощь на дорогах через сервис Drive America.

Запуск T1 Mobile сопровождается анонсом золотого смартфона T1 Phone, выход которого запланирован на август. Примечательно, что, как сообщает PhoneArena, ведомство по патентам и товарным знакам США (USPTO) уже получило заявку на регистрацию товарного знака T1.

Цена и технические характеристики T1 Phone пока не раскрываются.

Депутаты обратились к главе Минэкономразвития Максиму Решетникову с предложением организовать в МФЦ спецпункты для установки мобильных приложений.

Рената Валеева