Сенатор рассказал об эффекте от изменений правил расчета среднего заработка

Фото: Михаил Захаров

В России с 1 сентября этого года изменится расчет среднего заработка, который затронет отпускные, выходные пособия и другие выплаты. Подробнее о нововведениях в беседе с RT рассказал сенатор Олег Голов.

— Теперь средний заработок будут рассчитывать по среднему количеству рабочих дней в месяце, а для тех, кто работает по сменному графику, средний заработок будут определять, исходя из среднемесячного количества рабочих часов. Также в расчет берут только те премии и бонусы, которые реально начислили за отработанное время, — объяснил он.

По словам Голова, изменения в большей степени носят технический характер. Они направлены на то, чтобы сделать расчеты более единообразными, а механизм их начисления — более прозрачным.

— Процедура расчетов станет проще и понятнее для работников, не уменьшая при этом размер выплат. Новые правила будут работать до 1 сентября 2031 года, — заключил парламентарий.

Елизавета Пуншева