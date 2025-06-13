В Елабуге на строящемся пляже утонул 18-летний парень

На берегу было установлено несколько аншлагов «Купание запрещено»

Фото: взято с канала МЧС России

На строящемся пляже Елабуги утонул 18-летний парень. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Татарстану.

Уточняется, что вместе с друзьями он доплыл до буйков, а затем те стали возвращаться обратно. Когда он крикнул, что ему плохо, они развернулись и поплыли к нему на помощь. Им не хватило буквально трех метров.

взято с канала МЧС России

На берегу размещены не менее 10 аншлагов «Купание запрещено».

Спасатели ведут поисковую работу.

Елизавета Пуншева